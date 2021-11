La Casa di Babbo Natale, l'Ufficio Postale degli Elfi, una giostra per regalare momenti magici ai più piccoli e mercatini. A Cogliate, in Brianza, arriva il Villaggio di Natale nel parco di via De Gasperi. L'appuntamento è in programma nel weekend di sabato 27 e domenica 28 novembre, il 4 e 5 dicembre, l'8 dicembre, il 18 e 19, il 23 e 24 e poi dal 27 al 31 dicembre e dal 2 al 9 gennaio 2022.

Il parco comunale resterà aperto per la manifestazione dalle 9 alle 23: si potranno trovare banchi di hobbisti e idee regalo, specialità con servizio di asporto, specialità regionali e ancora caldarroste e frittelle. Previsti anche laboratori gratuiti per bambini.