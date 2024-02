Visita guidata al casino di caccia e il giardino Borromeo a Oreno - domenica 3 marzo 2024

Nel suggestivo borgo rurale di Oreno, in un complesso architettonico rustico di origine quattrocentesca, si nasconde un ciclo decorativo gotico-cortese di pregevole fattura tutto dedicato al tema della caccia, reale e figurata.

A pochi passi dalla sala degli affreschi c'è la Villa Borromeo attorno alla quale si sviluppa un suggestivo giardino all'inglese incluso nel percorso di visita.

Un tour completo per scoprire insieme uno dei gioielli artistici della Brianza aperto straordinariamente per noi.





INFORMAZIONI PRATICHE

Domenica 3 marzo 2024, inizio visita ore 10:30

Ritrovo 15' prima all'ingresso della Corte Rustica Borromeo, in via Piave 8 a Vimercate (fraz. Oreno).

Durata: 1 ora e 30' circa.

Costo a persona: € 18,00 intero, € 13,00 ridotto fino a 12 anni (incluso biglietto di ingresso e microfonaggio)

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Accesso a persone con disabilità: PARZIALE.



PRENOTAZIONI



