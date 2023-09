Visita guidata: Oreno, il borgo delle ville - Speciale Ville Aperte

€ 10,00 intero, € 5,00 ridotto under 12 (incluso microfonaggio)

Oreno conserva ancora oggi il carattere di borgo rurale, circondato dalla campagna in un'area fortemente urbanizzata. L'itinerario comincia dal Casino di Caccia le cui pareti rivelano uno stupefacente ciclo di gli affreschi tardogotici con temi legati alla vita cortese, raffiguranti scene di caccia ed eleganti dame e cavalieri; accanto sorge la villa Borromeo, di cui si visita il giardino.

Dal Casino alla Villa Gallarati Scotti il passo è breve: passando dalla piazza di Oreno su cui si affaccia la bella parrocchiale del Moraglia, si accede alla corte d'onore della villa, ai bei saloni decorati da affreschi barocchetti e stucchi neoclassici, infine allo spettacolare parco paesaggistico che conserva ancora il settecentesco Ninfeo del Nettuno. Si conclude la visita con una passeggiata fino alla piccola piazzetta del medievale Convento di San Francesco, uno dei più antichi di Lombardia e ancora attivo.



Visita guidata a cura di Art-U Associazione Culturale.



Inizio visita ore 10:00

Ritrovo 15' prima presso Casino di Caccia Borromeo, via Piave 8 Oreno di Vimercate



Durata: 2 ore e 30' circa

Accesso a persone con disabilità: PARZIALE





