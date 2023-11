Le 5 cose da non perdere a Monza e in Brianza nel weekend

Un weekend "splendente". Così si preannuncia il fine settimana in arrivo a Monza e in Brianza. Luminoso, ricco di suggestioni natalizie ma anche di sport e impegno: dal festival di light art con le installazioni luminose nei Giardini della Villa Reale ai mercatini di Natale fino alla corsa contro la violenza sulle donne nel parco di Monza. Ecco gli appuntamenti che abbiamo scelto per voi in programma nel fine settimana.

Trame di Luce arriva a Monza

Trame di Luce, il festival di light art che in contemporanea illuminerà Londra, Parigi, Roma e Monza, dal 18 novembre è pronto ad accogliere i visitatori anche nel parco della Villa Reale.Un percorso magico tra installazioni e opere luminose di artisti internazionali immerse nella natura, accompagnato dalla suggestione della musica. Fino al 7 gennaio i Giardini Reali saranno pervasi di scintillante magia e scenari da fiaba, per condividere un’esperienza pensata per tutti, grandi e piccini. “Trame di Luce è la passeggiata più emozionante e magica dell’inverno italiano, tra boschi incantati, curiose creature, grotte magiche, tunnel di luci, galassie colorate e fronde dalle infinite sfumature” spiegano gli organizzatori. Il percorso espone installazioni e opere creando la scenografia più brillante d’Italia con l’obiettivo di coinvolgere nuovi parchi e giardini e l’intenzione di disegnare una trama luminosa che valorizzi le identità storiche di ogni luogo sottolineandone al tempo stesso anche il carattere culturale europeo.

We Run for Women, la corsa contro la violenza

ll 19 novembre torna la seconda edizione di "We Run For Women - Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”, corsa voluta e promossa dalla questura di Monza con la collaborazione di Monza Marathon Team. Si correrà nello spettacolare Parco di Monza all’interno del quale a partire dalle 9.30 correranno gli atleti della 10 km competitiva, su percorso misurato e certificato Fidal, e 10 km non competitiva. Si potrà correre o camminare su un percorso di 3 km accessibile a quanti vorranno impegnare la propria domenica insieme ad amici e familiari per far parte di una catena unita contro la violenza di genere.

Christmas Experience in Brianza

Atmosfere natalizie nelle eleganti sale di una delle dimore storiche della Brianza. Torna la Christmas Experience: un week end interamente dedicato alle creazioni made in Italy di artigiani e non solo per assaporare la magica atmosfera natalizia e curiosare tra gli stand alla ricerca di idee regalo. Appuntamento sabato 18 e domenica 19 novembre nei saloni di Villa Ca’ de Bossi, a Biassono. Nella dimora storica a due passi da Monza, nel cuore della Brianza, la manifestazione sarà un’occasione perfetta per immergersi nelle candide atmosfere natalizie alla scoperta di luoghi insoliti curiosando tra le creazioni dei migliori artigiani e flower designer che esporranno pezzi di manifattura d’eccellenza per originali idee regalo in un insolito mercatino di Natale.

Fattoria in piazza, bancarelle e trenino: festa a Brugherio

Sabato 18 e domenica 19 novembre 2023 a San Damiano, in via della Vittoria, è in programma la "Festa di San Damiano". Organizzata in collaborazione con la Città di Brugherio, Assessorato alle Attività produttive, quest'anno la festa si si anima con due giornate di eventi e iniziative per tutti i gusti. Bancarelle con sapori regionali, mercatini, hobbisti, trenino turistico. E la fattoria in piazza.

Festa d'autunno in piazza

A Nova Milanese arriva la festa d'Autunno.Appuntamento da venerdì 17 a domenica 19 novembre nel centro storico di Nova Milanese che si tingerà di caldi colori e profumi. Polenta e castagne, street food, spettacoli di magia, baby dance e bancarelle. La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione Etica Street.