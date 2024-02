Pizzoccheri o risotto: in piazza la sfida tra la cucina della Valtellina e la Brianza

Pizzoccheri, sciatt, bresaola o risotto giallo e polenta? La sfida è tutta culinaria e in piazza, ad Arcore, a suon di specialità del territorio si sfideranno food truck della Valtellina e della Brianza. E' il festival organizzato da Tipico Eventi e in programma nel weekend da venerdì 22 a domenica 24 marzo in piazza Pertini.

"Presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e vini, una comoda area tavoli e un'area bimbi con scivolo gonfiabile e giostra seggiolini" annunciano gli organizzatori. L'evento è organizzato in collaborazione con “Mastersciatt Valtellina Food on the road”, azienda 100% valtellinese che offre piatti realizzati con prodotti di origine valtellinese, acquistati rigorosamente a km 0.