Giovani che non studiano e non lavorano (Neet). A M onza un corso di formazione gratuito per diventare addetto mensa

A Monza prende il via un corso di formazione gratuito riservato ai NEET, ovvero i giovani che non studiano e non lavorano. Il corso fa parte del progetto “Trame Inclusive”, è rivolto a persone in età lavorativa residenti nei Comuni dell’ambito territoriale di Monza (Brugherio, Monza e Villasanta) ed è realizzato con il sostegno del Fondo Sociale Europeo, Regione Lombardia - POR FSE 2014-2020 Opportunità e inclusione. Promosso da Sodexo Italia, A&I, Consorzio Comunità Brianza e l’Ambito Territoriale di Monza, il corso di formazione, che prende il via il 22 febbraio presso Villa Longoni in Via Achille Grandi 41 a Desio, è sviluppato per formare profili di addetti mensa ed è destinato a giovani disoccupati tra i 16 e i 24 anni che non studiano e non lavorano e non sono percettori di Reddito di Cittadinanza. Nadia Bertaggia, HR Director di Sodexo Italia, sottolinea: “Da molti anni siamo impegnati nella ricerca delle migliori soluzioni per tutti quei giovani che si trovano in contesti difficili. Attraverso i nostri servizi e numerose collaborazioni strutturate, riusciamo a garantire opportunità per l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro. Siamo orgogliosi quindi di partecipare attivamente a questo corso di formazione organizzato da A&I, il Consorzio Comunità Brianza e Comune di Monza, mettendo a disposizione la nostra professionalità e le nostre strutture a quei ragazzi che vogliono imparare nuovi mestieri come quello di addetto mensa, attraverso l’acquisizione di competenze per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, sempre utili nel mondo del lavoro e trasferibili anche in contesti diversi.” Il corso è suddiviso in 12 appuntamenti tenuti da Milena Tisiot, QHSE Specialist Sodexo Italia, e propone un approccio pratico di tipo training on the job. Verranno infatti svolte 12 lezioni teoriche in tema di nutrizione, diete speciali, conservazione e preparazione degli alimenti, sicurezza e haccp, ma soprattutto lezioni pratiche proprio in modalità training on the job. I ragazzi e le ragazze sperimenteranno direttamente sul campo il lavoro nelle mense Sodexo nell'ambito di Monza, sotto la supervisione di docenti e tutor durante tutto il percorso. Al termine del corso è previsto inoltre il rilascio di un attestato di partecipazione (con frequenza pari al 75% del monte ore complessivo). Mario Riva, Presidente di Consorzio Comunità Brianza, afferma: “La collaborazione sul territorio con altre cooperative sociali ci ha permesso da quasi 20 anni di realizzare progetti in ambito sociale. Grazie al lavoro in team con Sodexo, A&I e Ambito Territoriale di Monza, riusciremo a offrire un importante servizio per giovani che non studiano e non lavorano. Il corso gratuito, in parte realizzato nella nostra sede di Villa Longoni, è un primo passo per apprendere la mansione di addetto mensa e mettere i ragazzi partecipanti nelle condizioni di acquisire competenze utili all’inserimento nel mercato del lavoro. Silvia Re, Responsabile Area Formazione di A&I, dichiara: “Il nostro obiettivo è quello di costruire le migliori condizioni per l’integrazione sociale e lavorativa di tutti quei cittadini che, per diversi motivi, godono di minori opportunità e di disparità nell’accesso alle risorse. Per tale motivo, anche insieme a Sodexo e ad altre cooperative della zona, sviluppiamo e supportiamo progetti sperimentali e innovativi, come questo corso di formazione, con l’intento di individuare nuove strategie e metodiche di contrapposizione alle diverse forme di emarginazione dei più giovani.” Per Info iscrizioni e scrivere a silvia.re@aei.coop oppure telefonare ai numeri 3665675394 – 0239400911.