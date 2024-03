Continua l'allerta: ancora temporali e maltempo a Monza e Brianza

Il maltempo non abbandona Monza e la Brianza. Dopo i forti acquazzoni iniziati ieri sera, sabato 30 marzo, e proseguiti nel corso della notte, le precipitazioni non abbandoneranno la nostra provincia. Una notte di intenso lavoro quella appena trascorso che ha visto i vigili del fuoco di Monza e della Brianza impegnati in decine di interventi. L'intervento più impegnativo a Camparada, in via Cappelletta, dove un albero di alto fusto si è abbattuto sulla linea elettrica causando un disservizio nella zona e bloccato una via secondaria che porta alle case. Poi tantissime le segnalazioni di allagamenti.

Dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia le previsioni sono tutt'altro che rassicuranti. " Nel primo pomeriggio di oggi 31 marzo previste ancora precipitazioni diffuse, più insistenti sulle zone alpine, prealpine e di alta pianura, dal tardo pomeriggio in leggera attenuazione. Fenomeni che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale - si legge nella nota ufficiale -. Dalla tarda serata intensificazione delle precipitazioni sui rilievi e sulle zone di alta pianura, a partire da Ovest, in estensione verso Est con probabili nuovi fenomeni convettivi. Ventilazione in generale rinforzo in serata e in tarda serata in particolare sulle zone occidentali dove a fine giornata si potranno avere raffiche fino a 70 km/h".

Anche la gita di Pasquetta rischia di saltare. "Nelle prime ore di domani 1 aprile permarranno precipitazioni diffuse ed intense sui rilievi e parzialmente sulle zone di alta pianura con anche fenomeni temporaleschi, in particolare sui settori occidentali. In mattinata prevista ancora marcata instabilità, specie

sui rilievi, con nuove precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, a più riprese sino alla sera, in transito da Ovest verso Est - si legge ancora -. Nelle prime ore e tendenzialmente in mattinata attesi venti diffusamente forti a tutte le quote (specialmente su tutte le zone occidentali) con raffiche massime fin oltre 90 km/h e venti medi orari tra 30 e 40 km/h in pianura e in montagna. Nel pomeriggio venti ancora moderati o forti specie sulle zone meridionali; sulle zone settentrionali e Nord-occidentali venti in rotazione da Nord localmente forti. In serata ventilazione in attenuazione".