Rischio idraulico, resta l'allerta "arancione" anche in Brianza

Alle 13.40 di venerdì 3 novembre la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta che interessa anche il territorio di Monza e Brianza. Nell'area del nodo idraulico di Milano dalle 14 di oggi è in vigore un avviso di criticità in codice giallo per il rischio idraulico e il rischio idrogeologico. Nell'area della pianura centrale l'allerta per il rischio idraulico è stata innalzata a codice arancione fino alle 6 della mattina di sabato 4 novembre.

L'ondata di maltempo si è esaurita nella tarda mattinata di venerdì 3 novembre e intorno a mezzogiorno a Monza è passata l'ondata di piena del Lambro che non ha causato disagi. Il Parco di Monza che nella mattinata era stato chiuso a causa dell'allerta per maltempo e dell'esondazione in alcuni punti del Lambro, riaprirà per il solo traffico veicolare del viale Cavriga dalle ore 16. Nella mattinata di venerdì è stato chiuso il sottopasso di viale Marconi a Monza. Alle 11.30 era stato "chiuso per allagamento il sottopasso di Viale Marconi in ingresso alle tangenziali". "Non sono segnalate altre chiusure o criticità sulla viabilità - si legge ancora nel comunicato diramato nella tarda mattinata del 3 novembre dal comune -. Le pattuglie della polizia locale sono presenti sui ponti per monitorare i livelli del fiume".

Le previsioni

Per la giornata di oggi 03/11 l'allontanamento verso Est del sistema depressionario che nelle ultime ore ha interessato la Lombardia determinerà un rapido e temporaneo miglioramento, con precipitazioni in progressiva attenuazione fino a definitiva cessazione. Dopo la breve pausa asciutta della prima parte della giornata di domani 04/11, seguirà un rapido peggioramento dal pomeriggio per l'ingresso di una nuova veloce perturbazione atlantica. Tra la sera e la notte previste precipitazioni diffuse sulla regione, guidate da un flusso in quota in intensificazione da Sud-Ovest che avventerà i nuclei precipitativi contro l'ostacolo orografico offerto dalle Alpi e dalle Prealpi centro-orientali. L'effetto sbarramento dei rilievi favorirà lo sviluppo di piogge fino a moderate e persistenti sui settori alpini, prealpini e di pianura centro-orientale, più probabili nella fascia oraria dalle 18:00 alla mezzanotte. In questo contesto caratterizzato da precipitazioni deboli o moderate di tipo stratiforme non si esclude lo sviluppo di nuclei convettivi, con associati rovesci di pioggia più probabili tra la notte e le prime ore di domenica. Dalla tarda mattinata di domani 04/11 venti in rinforzo dai quadranti meridionali in montagna e nel pomeriggio ventilazione moderata da Est in pianura. Verso sera in Appennino non si escludono raffiche da Sud fino a 80-90 km/h.