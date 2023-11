La piena del Lambro è passata in città: "Nessun danno"

A Monza adesso splende il sole. E' passata l'ondata di maltempo con le intense precipitazioni che dalla nottata di venerdì 3 novembre si sono abbattute sulla città, facendo innalzare anche il livello del Lambro.

L'onda di piena del fiume monzese è passata in città, intorno a mezzogiorno, senza causare danni di rilievo. Il livello di "allerta" attivo da questa mattina si abbassa dunque a quello di "attenzione" spiegano dal municipio. Il Parco di Monza che nella mattinata era stato chiuso a causa dell'allerta per maltempoe dell'esondazione in alcuni punti del Lambro, riaprirà per il solo traffico veicolare del viale Cavriga dalle ore 16.

Sottopasso allagato: i disagi in città venerdì

Nella mattinata di venerdì è stato chiuso il sottopasso di viale Marconi a Monza. Alle 11.30 era stato "chiuso per allagamento il sottopasso di Viale Marconi in ingresso alle tangenziali". "Non sono segnalate altre chiusure o criticità sulla viabilità - si legge ancora nel comunicato diramato nella tarda mattinata del 3 novembre dal comune -. Le pattuglie della polizia locale sono presenti sui ponti per monitorare i livelli del fiume".

Con un’ordinanza contingibile e urgente già in mattinata il sindaco Paolo Pilotto aveva disposto la chiusura del Parco di Monza, dove il fiume è esondato in qualche punto tra cui il “ponte delle catene” e la “valle dei sospiri”.