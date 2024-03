Allagamenti e alberi caduti, in Brianza oltre 15 interventi per il maltempo

Allagamenti, un'auto bloccata in un sottopasso invaso dall'acqua, alberi caduti e smottamenti. Sono state ore di superlavoro in Brianza per i vigili del fuoco che hanno gestito oltre 15 interventi a causa di danni e disagi causati dal maltempo tra Monza e la provincia.

Lambro sorvegliato speciale

"Stiamo monitorando il livello del fiume Lambro, nelle zone a rischio esondazione con squadre da terra, al momento la situazione è sotto controllo" rendono noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Gli interventi nelle varie zone hanno riguardato tagli di piante, smottamenti e allagamenti di vario genere. A Limbiate in via del Laghetto, l'esondazione di un piccolo torrente ha invaso la strada. A Lissone, in un sottopasso lungo la Valassina un'auto è rimasta bloccata a causa di un allagamento ed è stata recuperata dai vigili del fuoco.