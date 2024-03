Allerta maltempo, auto "prigioniera" nel sottopasso allagato in Valassina

Pioggia incessante, qualche black out segnalato in zona, allagamenti e disagi. E' il primo bilancio del maltempo che si è abbattuto anche sulla provincia di Monza e Brianza domenica 10 marzo, giornata per cui la sala operativa della protezione civile di Regione Lombardia aveva diramato un'allerta in codice giallo per rischio idrogeologico valida anche per il nostro territorio.

Sono decine gli interventi per il maltempo che i vigili del fuoco stanno gestendo in Lombardia e almeno 150 le chiamate ricevute. "Nelle ultime ore, la regione Lombardia è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, che ha causato numerosi danni e richieste di intervento. I vigili del fuoco della Lombardia sono stati attivamente impegnati nel fronteggiare gli effetti di questa situazione emergenziale" spiegano dalla direzione regionale.

Un'auto bloccata nel sottopasso allagato

I pompieri sono impegnati in alcune operazioni di rimozione di alberi pericolanti o di rami caduti, allagamenti e messa in sicurezza. Sulla SS 36, nel comune di Lissone, è stata recuperata una vettura da un sottopasso allagato. Le persone a bordo sono risucite a mettersi in salvo e poi hanno chiesto aiuto. "Allo stato attuale, le province più colpite risultano essere Brescia, Milano, Cremona e Mantova, dove si concentrano la maggior parte degli interventi. Grazie all'efficace coordinamento e alla pronta risposta degli operatori, le operazioni di soccorso stanno procedendo in maniera efficiente" spiegano dalla direzione regionale dei vigili del fuoco.