Chierico corre per la poltrona di sindaco di Monza: lista e candidati

Carlo Chierico presenta la sua squadra. Il fondatore del Trofeo della Pace - torneo di calcio multietnico che da anni richiama a Monza centinaia di appassionati di calcio provenienti da tutto il mondo - è tra i 9 candidati alla poltrona di sindaco di Monza. E per le elezioni comunali del 12 giugno si presenta con la Lista civica Monza Unita.

"Il nostro progetto per il quinquennio 2022/2027 è frutto di un lavoro collegiale, dove ognuno di noi della Lista civica Monza Unita ha messo a disposizione le proprie competenze al servizio della città, per il bene di tutta la comunità cittadina, nessuno escluso - spiega Carlo Chierico -. La base fondamentale del lavoro viene dall'ascolto delle persone, sia come singoli cittadini che come associazioni, enti e comitati portatori di interessi comuni. Il nostro desiderio è quello di poter iniziare a lavorare per la nostra comunità, con totale altruismo e spirito di servizio, animati dal voler essere per primi noi stessi il cambiamento che vorremo vedere nella società (citando una frase di Gandhi) consapevoli delle difficoltà che ciò comporterà".

Ecco i candidati della Lista civica Monza Unita

Abou Elenein Mohamed

Simone Arcidiacono

Marco Bellucci

Pierfranco Bolandini

Giuseppe Bulla

Annalisa Candiani

Mattia Chierico

Robin Chionna

Antonio Ciacciarelli

Federico De Grandis

Wesam El Husseiny detta Susy

Maria Rosaria Marra

Vita Masia

Gianfranco Menchicchi

Marika Moretti

Giorgio Pizzi

Claudia Poloni

Stefano Scala

Gnima Seck

Aida Shalca

Giancarlo Zicchieri

Marco Enzo Castoldi