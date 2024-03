La notizia adesso è ufficiale: Claudio Trenta si candida per diventare sindaco di Barlassina. Il pensionato salito alle ribalta delle cronache internazionali per essere stato multato dalla polizia locale del piccolo comune brianzolo per avere riparato una buca in mezzo alla strada (multa poi annullata dal giudice di pace) si candida alle prossime elezioni comunali.

“Adesso è ufficiale: mi candido - ha annunciato a MonzaToday -. Sto lavorando a questo progetto da più di un mese. Ad oggi ho raccolto l’adesione di 12 cittadini che sono disponibili a scendere in campo nella mia lista civica”. La macchina della campagna elettorale si è messa in moto per le elezioni dell’8 e 9 giugno. “Della squadra fanno parte 7 donne e 5 uomini, ciascuno con i propri orientamenti, ma tutti liberi da condizionamenti politici. Sarà una vera lista civica”. Trenta annuncia però che i giochi non sono ancora conclusi e che le adesioni sono ancora aperte e chi vuole può contattarlo anche attraverso i social.

Una “chiamata alle armi” che Claudio Trenta aveva fatto pochi giorni fa con un semplice video messaggio su Facebook nel quale chiedeva la disponibilità delle persone a scendere in campo.“Questo paese ha bisogno di aria nuova e di una svolta – aveva detto -. Mi rivolgo alle persone comuni che in questi anni mi hanno segnalato i problemi che ci sono a Barlassina”. Problemi e situazioni critiche (dalle truffe ai furti in appartamento, dalle buche a problemi di rifiuti abbandonati…) che Trenta segnala sulla sua pagina Facebook diventata ormai un punto di riferimento per sapere tutto quello che accade a Barlassina.

“È arrivata l’ora di cambiare, lo possiamo fare ma ho bisogno del vostro aiuto – aveva aggiunto nel suo videomessaggio -. Non abbiate paura: chiunque potrà pareggiare, anzi migliorare, quanto fatto da chi fino ad oggi ci ha governato. Servono onestà, voglia di cambiare e il buon senso nell’amministrare la cosa pubblica. Questo è quello che serve per gestire il nostro paese”.