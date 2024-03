Il centrodestra unito ha deciso: ecco chi saranno i candidati alle comunali in Brianza

Il centrodestra ha deciso. La formula dell’unità è confermata anche per le prossimi elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

“A seguito dei tavoli di concertazione tra i partiti della coalizione di centrodestra della provincia di Monza e della Brianza, tenutisi in previsione delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024, i tre segretari provinciali Luca Veggian per “Forza Italia”, Roberto Ceppi per “Fratelli d’Italia” e Andrea Villa per la “Lega” ufficializzano l’accordo di centrodestra unito raggiunto per i Comuni sopra i 15.000 abitanti”, si legge nella nota ufficiale diffusa nella giornata di sabato 23 marzo.

Ecco chi saranno i candidati della coalizione: Massimo Bosisio per Agrate Brianza; Emanuele Pozzoli per Besana Brianza; Giovanni Sartori per Bovisio Masciago; Mauro Capitanio per Concorezzo; Marco Citterio per Giussano; Michele Messina per Muggió;

“Siamo soddisfatti per il forte segnale di unità del centrodestra – riferiscono i tre segretari - Abbiamo scelto candidati di grande peso, competenza ed esperienza, che rappresentano tutte le anime della coalizione. Siamo certi che in Brianza faremo un ottimo risultato e che il ‘buon governo’ di centrodestra sarà premiato dagli elettori anche in questa tornata elettorale delle amministrative 2024.”