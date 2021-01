Revisione veicoli: dopo 13 anni un nuovo adeguamento di tariffa pari a 9,95€

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Una conquista importante per i centri di controllo che premia mesi di continua interlocuzione tra i vari livelli del sistema CNA e i parlamentari di tutti i gruppi politici. La Commissione Bilancio della Camera approva il testo dell’emendamento che prevede – a distanza di 13 anni dall’ultima variazione – un adeguamento della tariffa per la revisione dei veicoli pari a 9,95 euro. La Legge di Bilancio vedrà il voto in queste ore. “Un grande successo per il nostro sistema e soprattutto per la sicurezza stradale: con l’introduzione del “Bonus Veicoli Sicuri” lo Stato coprirà l’aumento del costo finale per il cittadino, dando un forte segnale di supporto al mondo delle revisioni e preservando il ruolo indispensabile dei privati in questo ambito” dichiara Luciano Castellin, Presidente Servizi alla Comunità CNA Lombardia. “Il nostro ringraziamento va a tutte le forze politiche che si sono impegnate in sede di Commissione Trasporti per l’approvazione di una proposta emendamentaria concreta e utile, lavorando a contatto con il mondo delle imprese e costruendo una valida e decisa proposta comune” conclude Stefano Binda, Segretario CNA Lombardia, e aggiunge: “confidiamo che la linea decisa su collaudi e mezzi pesanti possa trovare spazio nei prossimi mesi, vista la sua urgenza per il Paese, anche nel tavolo di settore con il Ministero avviato lo scorso 10 dicembre”. La Commissione Trasporti della Camera, infatti, aveva approvato all’unanimità anche un emendamento per affidare ai centri privati i collaudi e le revisioni dei mezzi pesanti, completando così la riforma. Daniele Parolo, Presidente CNA Lombardia, saluta con estrema soddisfazione il risultato ottenuto, ma precisa: “la fumata nera sull’affidamento ai centri privati della revisione dei mezzi pesanti e la semplicistica eliminazione delle operazioni di collaudo per impianti a gas non sono un buon segnale per la nostra sicurezza stradale e per la nostra economia. Dalle imprese emergono segnali sempre più tragici: non è concepibile che i mezzi del trasporto merci debbano rimanere fermi perché gli uffici della Motorizzazione Civile sono continuamente in tilt”.