La sorpresa di Pasqua ai bimbi in ospedale la portano i carabinieri

Carabinieri in servizio ed in congedo donano uova di Pasqua al reparto di pediatria Vimercate. Sono stati gli uomini dell' Arma dei carabinieri rappresentati dal comandante della compagnia e da quello della stazioni insieme al presidente ed un socio della locale sezione dell’associazione nazionale carabinieri ha consegnato le uova di Pasqua al reparto pediatrico dell’ospedale di Vimercate.

Le limitazioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria, come sappiamo, non consentono di incontrare direttamente i bambini e i ragazzi ricoverati. Ad accogliere i carabinieri è stato il dottor Sala Marco e tutto lo staff medico ed infermieristico di turno, ma l'abbraccio ideale non è certo mancato ai piccoli destinatari delle uova.