Osteoporosi e prostata, screening gratuiti in Brianza

A Meda sabato 24 febbraio una giornata dedicata alla prevenzione con i medici dell’ambulatorio sociale polispecialistico Medica Etica di Cancro Primo Aiuto. A Seregno una serata sulla terapia del dolore Sabato 24 febbraio a Meda una giornata di screening gratuiti per la prevenzione del tumore alla prostata e dell’osteoporosi. L’iniziativa, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è curata dai medici dell’ambulatorio polispecialistico Medica Etica – Cancro Primo Aiuto di Seregno. Gli screening consistono in test di PSA (uomini) e densità ossea (donne). Ci si deve prenotare telefonando in Comune (sotto i numeri). Le giornate di screening gratuiti rivolte alla prevenzione sono iniziate nel mese di gennaio a Seregno e proseguiranno per il tutto il 2024 anche negli altri Comuni della provincia di Monza e Brianza che ne hanno fatto, o ne faranno, richiesta.

#GIORNATA DI SCREENING A MEDA SABATO 24 FEBBRAIO 2024 – Centro Anziani Primo Busnelli via Naviglio 10, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

SCREENING PSA per la prevenzione del tumore alla prostata. Il nostro obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza, educare le persone sull’importanza della prevenzione e dare un’assistenza concreta quando necessaria.

SCREENING DENSITA’ OSSEA per la prevenzione dell’osteoporosi. L’osteoporosi rende le ossa fragili, con il rischio di fratture. In Italia, ci sono stati 4,5 milioni casi nel 2019 e ne sono previsti 7 milioni nel 20250.

Farmaci e cambiamenti dello stile di vita riducono il rischio, ma la diagnosi precoce è cruciale. Prevenire richiede screening regolari.

Prenotazioni: lun-ven dalle 8:45 alle 12:00 ai numeri 0362.396524 / 0362.396526 / 0362.396528.

Non solo farmaci nella terapia del dolore è invece il titolo della serata in calendario giovedì 8 febbraio a Seregno che Cancro Primo Aiuto ha organizzato in collaborazione con la città di Seregno. Intervengono: dott. Paolo Maniglia, direttore Terapia del Dolore ASST Lecco – Merate; dott.Matteo Cazzaniga, anestesista rianimatore Terapia del Dolore Ospedale Manzoni ASST Lecco; dott.ssa Chiara Megliani, fisiatra di riabilitazione specialistica Ospedale Manzoni ASST Lecco. Ingresso libero, biblioteca civica di piazza Gandini a Seregno, ore 21:00.