In Brianza screening gratuiti e incontri per prevenire l'osteoporosi

"Osteoporosi, epidemia silenziosa" è il titolo dell’incontro che Cancro Primo Aiuto ha organizzato per mercoledì 6 marzo alle ore 21 nella sala consiliare del comune di Meda. Nel corso della serata, il dottor Oscar Epis, direttore della Reumatologia all’Ospedale Niguarda di Milano e medico volontario dell’ambulatorio polispecialistico Medica Etica di Seregno, parlerà di come questa malattia possa essere affrontata e soprattutto prevenuta con screening regolari.

Nelle scorse settimane, a Meda e a Seregno, si sono svolte due serate organizzate da CPA sul tema della Terapia del Dolore, non solo in oncologia e non solo con i farmaci. Meda e Seregno sono inoltreanche le due città brianzole da cui è iniziata anche la campagna di screening di Psa (prostata) e densità ossea (osteoporosi) promossa da Cancro Primo Aiuto nell’ambito di un progetto che coinvolge l’intero territorio della provincia di Monza e Brianza.