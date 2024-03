Visite e controlli gratis per le donne, lo speciale spazio al centro commerciale

Un truck per le donne, con visite e controlli senologici e mammografie gratuiti. E’ l’iniziativa organizzata in collaborazione con la LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori al centro commerciale Il Globo in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Sabato 9 marzo, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, nel parcheggio esterno di fronte all’ingresso 3, sarà allestito lo SPAZIO LILT MOBILE, un truck in cui sarà possibile sottoporsi gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad un protocollo oncologico che prevede una visita al seno e una mammografia con tomosintesi, indicato per le donne over 40 che non abbiano già effettuato l’esame negli ultimi 12 mesi. Il servizio sarà garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Inoltre, all’interno della galleria commerciale, sarà possibile offrire un sostegno concreto alla LILT, acquistando i prodotti in vendita presso il loro stand. LILT da anni si impegna a diffondere una cultura della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce. Per riuscire a intervenire quando ci si ammala, cercando di alleviare il disagio sociale e psicologico legato alla malattia. Un lavoro constante che, negli anni, ha allargato il concetto di prevenzione fino a farlo coincidere con il concetto stesso di qualità di vita, come recita il pay-off “prevenire è vivere”.