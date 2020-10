Dall'ospedale vecchio al cinema, Monza si prepara alle vaccinazioni con nuovi spazi

Quasi 12mila dosi vaccinali contro l'influenza stagionale da somministrare in tre settimane. E spazi comunali a disposizione dei medici per organizzare in sicurezza il servizio. Il comune ha risposto alla richiesta di collaborazione pervenuta da Ats per mettere a disposizione spazi per la campagna vaccinale programmata da Regione Lombardia. A Monza le vaccinazioni saranno somministrate dal 16 novembre al 6 dicembre.

Su 74 medici presenti in città 35 sono riusciti ad organizzare l’attività in sicurezza nei propri ambulatori. La restante parte ha chiesto al Comune spazi diversi per assicurare il servizio: “Nella scelta dei luoghi abbiamo privilegiato criteri di capillarità e prossimità – spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Politiche Sociali Desirée Merlini – per facilitare il più possibile le operazioni e garantire piena sicurezza ai pazienti e agli operatori”.

I luoghi individuati dal comune sono:

Ospedale San Gerardo (vecchio), via Solferino 16 (da lunedì a venerdì)

Casa del Volontariato, via Correggio 59 (da lunedì a venerdì)

Cinema Metropol, via Cavallotti 154 (da lunedì a domenica)

Centro Anziani Corona Ferrea, via Procaccini 15 (da lunedì a venerdì)

Centro Anziani Auser Casati, Via Aquileia 2 (da lunedì a venerdì)

Farmasalus, via M. D’Agrate 26 (da lunedì a sabato)

Si stima così che nel giro di tre settimane possano essere somministrate circa 11.700 dosi vaccinali negli spazi pubblici individuati. L’Amministrazione Comunale - in collaborazione con Croce Rossa, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Auser, volontari del Centro Anziani Corona Ferrea ed altre associazioni di volontariato - garantisce l’apertura e la chiusura dei luoghi e ne cura l’allestimento. Assicura, inoltre, la sanificazione al termine delle attività e un adeguato numero di volontari per regolamentare i flussi di ingresso e di uscita nel rispetto delle prescrizioni AntiCovid in vigore.

Resta invece di competenza dei medici la predisposizione degli elenchi dei vaccinandi e l’organizzazione degli appuntamenti per i propri pazienti.