"Ogni volta che porto il mio cane al Parco di Monza mi insultano": lo sfogo di Cristina

Parco di Monza e cani, un argomento che da sempre fa discutere. Assodato che tutti i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio e, se lasciati liberi all’interno del Parco, devono indossare la museruola, raccogliamo, dalla pagina Facebook Sei di Monza se... lo sfogo di Cristina che fa alcune osservazioni su come, anche nel rispetto di tutte le regole, spesso sono proprio quelli che lasciano il cane sciolto e senza controllo a inveire contro chi le regole prova a osservale. Spesso partono anche con una serie di insulti: isterica, cretina, impara a tenere il cane e così quella che dovrebbe essere una rilassante passeggiata si trasforma in una fonte di stress.

"Isterica e cretina sono i normali appellativi che rimedio ogni volta che mi azzardo a portare il mio cane al parco il sabato e la domenica mattina. Sì, isterica lo sono. Sono tre anni che entro terrorizzata sperando di non incontrare cani liberi. E puntualmente succede.

Ho un peloso che non ama i suoi simili e non voglio giustificarmi per questo. Anzi, un pochino lo faccio. Abbiamo fatto percorsi educativi e gli dedichiamo tutto il nostro tempo libero. Lui porta sempre la museruola e stiamo attenti a cambiare strada ogni volta che incrociamo altri cani potenzialmente dominanti. In settimana entriamo al parco alle 6 di mattina per farlo correre (con la museruola) in un prato nascosto, fregandocene del freddo e del buio (e adesso anche del letame...), solo per farlo stare bene. Ecco, alle 6 di mattina. Non alle 9 del sabato.

Loro mi rispondono: il mio è buono, caxxi tuoi che non hai saputo educare il tuo, cretina, impara a gestire il tuo cane, guarda bene che il mio ha la museruola e quindi può stare libero (e intanto sfreccia lungo i viali e i prati affollati di persone che corrono, biciclette, bambini, persone con cani iper sensibili che se vedono un esemplare libero e bello impazziscono e tirano all'improvviso con la forza di una bestia da 40 kg). Ma chi se ne frega.

Il regolamento dice che il cane può essere lasciato libero con la museruola ma va tenuto sotto controllo. Oggi il signore che mi ha insultata (perché io gli ho urlato terrorizzata) è ricomparso dalla boscaglia minuti eterni dopo il suo cane. So che non serve a niente questo post, è solo uno sfogo".