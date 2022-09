È successo di nuovo: cani liberi a caccia di anatre nel laghetto della Villa Reale

Alcune persone proprio non vogliono capire che esiste un divieto per cui non si possono lasciare liberi i cani nei giardini della Villa Reale. Gli animalisti hanno più volte sollecitato maggiori controlli, indicando anche gli orari abituali dei frequentatori maleducati. Ma nulla da fare: dopo varie aggressioni e la morte del papero azzannato a aprile, continuano ad arrivarci segnalazioni di cani liberi a caccia di tutti i possibili animali predabili. Oggi 24 settembre l'ennesima foto-segnalazione inviata da una nostra lettrice che immortala un cane nel laghetto dei giardini della Villa Reale di Monza intento a dare la caccia alle anatre inseguendole e terrorizzandole. Sperando che non vada a finire male come spesso accade.

Tante le segnalazioni, anche sui social, di frequentatori che denunciano la presenza di cani lasciati liberi (malgrado il divieto), di persone che gettano nel laghetto cibo di ogni tipo (soprattutto pizzette, patatine, pane, dolci) mettendo a repentaglio la salute degli animali, di bambini che rincorrono gli scoiattoli. Malgrado il grande lavoro di sensibilizzazione al rispetto del regolamento che ogni giorno svolgono i Park Angel la situazione non cambia. Così che, ancora negli ultimi mesi, si sono verificate aggressioni mortali contro anatroccoli e anatre da parte di cani (spesso di grossa taglia) lasciati liberi.