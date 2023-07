Le 5 migliori idee per una gita fuori Monza nel weekend

Un weekend di sole e caldo in arrivo e voglia di trascorrere qualche momento di relax, magari alla scoperta di qualche angolo vicino a Monza e a Milano jon ancora visitato. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare fuori Monza e fuori Milano in questo fine settimana di luglio segnato dal beltempo. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi giorni estivi. Una guida con tutte alcuni suggerimenti per un weekend fuori porta.

1 . La Città Fantasma

Un panorama surreale ma assolutamente aderente alla sua incredibile storia. Quella di una conquista d'altri tempi, quando il denaro e la vanità sembravano non avere davvero ostacoli. Soprattutto negli anni '60, la stagione del boom economico. Di quel sogno, che per molti fu solo un incubo, oggi rimane tutta la desolazione che solo il fascino distopico di un futuro impossibile può lasciare. Eppure da questi ruderi ancora emergono tutti gli strati di umanità che hanno attraversato un luogo ancora in grado di conservare tutto il suo fascino decadente. Continua

2 . Le Maldive di Milano

Una meta del Canton Ticino, molto amata e conosciuta anche dai milamesi, letteralmente presa d'assalto in estate. La Valle Verzasca è una valle idilliaca immersa in un impressionante paesaggio montano. È ideale per escursioni sia a piedi che in bicicletta e per godersi la natura. Il cuore della valle è il verdissimo fiume Verzasca, con le sue profonde gole levigate e i bacini che invitano a fare il bagno in estate. Continua

3 . La Collina del Milanese

Quando ho sentito parlare della Collina del Milanese, a San Colombano al Lambro, una terra storicamente vitata ma che fa parte della città metropolitana di Milano, non si resiste alla tentazione di riscoprire la storia di quella terra. Inevitabile percepire il forte il contrasto tra la mia città e l’idea che tra le sue lunghe braccia potesse ancora conservasse un’anima contadina. Continua

4 . Milano da Brunate

D'estate, quando si cerca un riparo dall'afa della città, Brunate, che si raggiunge da Como in funicolare o in auto, e i suoi rifugi diventano un riparo irresistibile. Dall'inizio del secolo scorso, la baita Bondella offre ristoro ai numerosi amanti delle nostre montagne e della tradizionale passeggiata delle colme. Dalla Baita Bondella, che si raggiunge percorrendo i bellissimi sentieri che partono da San Maurizio, è possibile vedere lo skyline di Milano. Continua.

5 . Orridi del Lago di Como

C'è tutto un lago da scoprire oltre le sue rotte più abituali. Cascate, canyon, orridi. In questo articolo abbiamo raccolto i luoghi più interessanti da visitare in questa stagione estiva accompagnata dalle abbondanti piogge di queste settimane che fanno ancora più ricchi tutti i corsi d'acqua del Lario. E allora ecco tutti quelli da non perdere sul lago di Como e dintorni. Continua