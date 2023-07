Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Spettacoli in piazza tra maghi e giocolieri, le sagre in programma in Brianza e le iniziative culturali. Si avvicina il terzo weekend - caldissimo - del mese di luglio e abbiamo preparato per voi una guida agli appuntamenti in programma nel fine settimana.

Maghi in piazza, spettacolo a Monza

Sabato 15 luglio nuovo appuntamento con gli spettacoli della rassegna Non solo Clown in piazza Trento e Trieste a Monza con il Dr. Passepartout, Gianluca Bertuzzi. Dr. Passepartout è un circense ciarlatano che sa fare molte cose e ne millanta altre. Gli spettatori saranno trasformati in veri maghi grazie ad un fluido magico e mentre il fluido fa effetto si alterneranno numeri di giocoleria. L’albero Cerchio Tondo Il Cantastorie ci introduce nel magico mondo dell’albero popolato da Merlo, Mago Merlino, Fungo e i suoi due Bachi. Dopo tante peripezie Albero fa uscire il suo spirito che danza e sparge i semi rinnovando la speranza della nuova vita. Madama Scintilla Gaia Atmen Danza, teatro, flow art si fondono in uno spettacolo unico ogni volta, elegante ed esplosivo, che proietterà gli spettatori in un’epoca senza tempo in cui il fuoco diventa poesia. Tra fiamme danzanti, l’artista si esibisce in danze coinvolgenti. Lo spettacolo inizia alle 21 ed è gratuito.

Visita notturna al villaggio di Crespi d'Adda

Un sito patrimonio dell'Unesco e un suggestivo tour al chiaro di luna. Per sabato 15 luglio è in programma una passeggiata in una sera d'estate tra le vie del sito Unesco del villaggio operaio di Crespi d'Adda, per scoprire la storia e le storie del sito in cui il tempo sembra essersi fermato. Il tour avrà una durata di circa un'ora e mezza il biglietto ha un costo di 9 euro per adulti (bambini fino a 6 anni omaggio). E' richiesta la prenotazione.

La mostra di Bansky

Fino al 5 novembre la Villa Reale ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Qui orari, prezzi e info.

La notte bianca a Cesano

Gonfiabili, artisti di strada, musica e bancarelle. A Cesano Maderno arriva la notte bianca. Appuntamento venerdì 14 luglio, a partire dalle 19 con la chiusura del centro storico e l'apertura straordinaria del Giardino Arese Borromeo (ingresso da via Garibaldi e via Borromeo). resteranno aperti anche i negozi e sarà presente un mercatino Hobby Art, sfilate, aree Food&Beverage, musica lungo le vie e le piazze del centro storico. Dalle ore 20.00 spettacoli itineranti per bambini per le vie del centro e apertura Area Bimbi in piazza Esedra con gonfiabili e artisti di strada. Dalle ore 20.30 apertura straordinaria di Palazzo Arese Borromeo alle visite.

Villaggio della Puglia

Specialità della Puglia in Brianza. Il weekend da giovedì 20 a domenica 23 luglio un ultimo grande appuntamento enogastronomico all'aperto a Muggiò nel verde della Nuova Area Feste di Parco Superga per quattro giornate dedicate alla cucina pugliese tra gusto e divertimento. Si potranno gustare cacio impiccato, pane di Altamura, bombette di carne con capocollo, pasticciotti dolci, carne alla griglia, pittule di ogni tipo, torcinelli di agnello, pomodori secchi e tante altre golosità. La festa inizierà Giovedì 20 e Venerdì 21 alle ore 18.00, mentre Sabato 22 e Domenica 23 già alle 11.00 (con orario continuato a pranzo e a cena). L’ingresso è gratuito.

Sagra degli gnocchi

Sagra degli gnocchi a Brugherio. Al sugo, burro e salvia e cucinati in tante altre maniere diverse. Nel comune brianzolo torna sabato 15 luglio l'appuntamento con la sagra dello gnocco. La manifestazione è organizzata dall'associazione "Amici della buona cucina" in piazza Roma e l'area della festa è accessibile a partire dalle 19. E' previsto anche il servizio d'asporto.

Festa della Grecia

Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki. Nel weekend del 13-14-15-16 luglio 2023 in scena la 34° edizione di "Grecia in Festa", il format itinerante dedicato alla Cucina del Peloponneso, per quattro lunghe giornate di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Don Umberto Ghioni a Biassono.

Le feste della birra a Misinto e Carate

La Misinto Bierfest è pronta a dissetare i visitatori fino a domenica 16 luglio al Mönchshof Stadl di via Marconi per la 26esima edizione dell'iniziativa. La birra è protagonista anche a Carate Brianza con la Beer Fest in via Dell'Immacolata. Tutti i giorni dalle ore 18:30 alle ore 24:00: birra, cibo e musica. L'evento ha il patrocinio dell'amministrazione comunale.