Serie D: una Leon tutto cuore conquista un punto contro il Desenzano

Una Leon tutto cuore ottiene un punto sul campo innevato della Leon Arena. Una partita dalla mille emozioni quella che è andata in scena in questo turno infrasettimanale del campionato di Serie D.

Match con ritmi molto alti fin dai primi minuti. I ragazzi di Motta si muovono da una parte all’altra del campo. La prima palla gol della partita è di Marzullo, da posizione centrale calcia e il suo pallone sfiora il palo facendo “tremare” il numero uno avversario. Bisogna aspettare il minuto 15 per vedere la prima vera azione del Desenzano con Gerevini che in duello uno vs uno con Scaccabarozzi arriva a tirare ma qui bravo Martignoni che esce e alza il pallone, mandandolo in angolo. Dopo la prima metà di gioco dominata dalla Leon, al minuto 25 cambia la gara. Il Desenzano trova la rete del vantaggio. Di testa Aliù infila il pallone nell’angolino e porta in avanti i suoi. Si va negli spogliatoi con gli avversari in vantaggio per 1-0.

Ripartono con grande intensità i ragazzi in maglia bianca che nei primi dieci minuti arrivano in più occasioni ad avvicinarsi alla rete del pareggio. Dopo venti minuti di pressing sui portatori di palla avversari e un grande ritmo arriva il gol dei nostri. Zazzi riceve palla da Romanini, si allunga sulla fascia sinistra e mette in mezzo un cross teso su cui ci arriva Achenza che non può far altro che appoggiare il pallone in rete. Ma il Desenzano si riporta in avanti al 31′ con Franzoni che sfrutta la traversa colpita da Gerevini. La Leon trova il meritato pareggio al 40’ con Moreo: il suo tiro-cross sorprende tutti e si va a infilare sul secondo palo. Un punto fondamentale che smuove la classifica.