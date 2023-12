Serie B: la Rimadesio chiude l'anno nel derby interno contro la Brianza Casa Basket

Dopo la sconfitta rimediata a Salerno la Rimadesio torna al PalaDesio dove alle 21 di venerdì affronterà Brianza Casa Basket nell’ultima gara ufficiale prima della pausa del campionato per le festività. Due formazioni che non attraversano il miglior momento della stagione ma che entrambe vorranno portare a casa la vittoria per chiudere bene l’anno.

Brianza Casa Basket con un record di 8 vittorie e 7 sconfitte precede in classifica i bluarancio di 4 lunghezze, occupando la 7^ posizione graduatoria. I neroverdi hanno perso per infortunio Andrea Loro, ala classe ’03 da 15.6 punti e 7 rimbalzi di media in stagione, out da fine ottobre. In panchina, confermato dopo l’ottima annata passata, Nazareno Lombardi, coach con tanta esperienza nel basket femminile prima di iniziare la sua carriera nel maschile con Bergamo. Il pezzo pregiato del mercato estivo dei brianzoli è Augustin Caffaro, centro argentino classe ’95 prelevato dal Penarol Mar del Plata. Il 206 cm ha giocato sempre nella prima divisione argentina con le maglie di Cordoba, Libertad, Boca Juniors e San Lorenzo, e nel 2019 ha conquistato l’argento con la propria nazionale ai mondiali disputati in Cina. In stagione viaggia a 12.5 punti e 5.1 rimbalzi di media. Confermato dalla scorsa stagione è invece Matteo Galassi, guardia classe ’98 di scuola Pontevecchio Bologna. Per lui poi esperienze ad Ozzano, Lugo e Bologna Basket 2016 e produce 11.8 punti, 4.3 rimbalzi e 2.9 assist a partita. Sugli esterni da Rieti arriva Alessandro Ceparano, classe ’01 prodotto del Don Bosco Livorno. Per lui 10.8 punti, 4.3 rimbalzi e 2.7 assist. Nel pitturato conferma per Luca Fabiani, classe ’02 che con i suoi 10.6 punti e 5.9 rimbalzi si fa notare in ambo i lati del campo. Conferma anche in cabina di regia per Tommaso Lanzi, classe ’01 di scuola Cantù va a referto con 9.3 punti, 2.9 rimbalzi e 4.3 assist di media. Dalla A2 di Rieti arrivano invece Alessandro Naoni (P/G – ’03) e Nicola Nonkovic (A – ’02). Il primo, scuola Brescia, produce 7.9 punti 2.9 rimbalzi e 2.1 assist di media; mentre il secondo, ex Verona, realizza 5.4 punti ed 4.3 rimbalzi a partita. Da Ruvo arriva invece l’esterno classe ’06 Leonardo Valesin, prodotto di Bassano da 5.2 punti e 1.4 rimbalzi. Le rotazioni sono chiuse dai giovani: Paolo Redaelli, Pietro Redaelli e Luca Baroni. In stagione le due formazioni si sono già affrontate in Supercoppa, con Brianza Casa Basket che espugnò l’Aldo Moro per 89-87 in rimonta negli ultimi 50″ di partita.

Sarà una giornata di festa al PalaDesio dove alle 17 avrà luogo la Festa di Natale di Minibasket e Settore Giovanile, con la gara di Serie B Nazionale che prenderà il via alle 21.