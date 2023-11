Serie B: Una montagna chiamata Fabo Herons Montecatini di fronte all'Aurora Desio

La decima giornata di campionato presenta di fornte alla Rimadesio una montagna altissima da scalare.

La Fabo attraversa un buon periodo di forma avendo vinto 4 delle ultime 5 gare disputate ed è reduce dal successo sul campo di Avellino. Dopo il 4° posto nel Girone A della scorsa stagione, a cui fece seguito l’eliminazione in semifinale play off per mano di Orzinuovi, la società del presidente Andrea Luchi ha confermato gran parte del roster dell’annata passata, puntellandolo con giocatori di assoluto livello per la categoria. Guida tecnica confermata a Federico Barsotti, autentica istituzione a Montecatini dove ha iniziato il suo percorso da allenatore a livello giovanile ai tempi della Serie A. Per lui poi esperienze a Firenze, Prato, Pontedera e San Miniato, prima di tornare a Montecatini nell’estate 2021. Il miglior realizzatore dei termali è l’argentino Adrian Chiera, guardia classe ’94 che vanta esperienze a Cividale, Omegna, Cento e Rimini.

Alla sua seconda annata in società viaggia a 13 punti, 2.3 rimbalzi e 2.8 assist di media. Conferma anche l’ala classe ’88 Nicola Natali, giocatore con tante annate tra A1 ed A2 alle spalle con le maglie di Forlì, Varese, Casale Monferrato e Trento. Per lui 13 punti, 3.1 rimbalzi e 2.1 assist a partita. Da Napoli è stato invece prelevato Giorgio Sgobba, ala/centro classe ’92 ex Pavia, Omegna, Faenza e Biella. In stagione produce 12 punti e 3.3 rimbalzi ad incontro. Gli dà man forte il classe ’91 Marco Arrigoni, vecchia conoscenza degli aficionados desiani avendo vestito la casacca dell’Aurora nell’ormai lontana stagione 2010/11 in Serie C. L’ex Rimini, Omegna, Forlì e Legnano, confermato dalla scorsa stagione, va a referto con 10.6 punti, 4.4 rimbalzi e 2.4 assist. Altra conferma tra i giocatori interni è quella che riguarda il classe ’95 di scuola Blu Orobica Antonio Lorenzetti. Con i suoi 9.6 punti e 4.6 rimbalzi di media è un fattore in ambo i lati del campo. La cabina di regia è stata invece affidata al classe ’02 Jose Alberto Benites, che dopo diverse annate a San Miniato lo scorso anno ha vinto il campionato con Vigevano. Per lui 8.8 punti, 2.9 rimbalzi e 3 assist a gara. Nel ruolo gli da supporto Gianluca Carpanzano, alla sua terza annata con gli Herons che si fa notare con i suoi 6.5 punti ed 1.8 rimbalzi di media. Sugli esterni conferma anche per il classe ’98 Daniele Dell’Uomo, giocatore da 9 punti e 3 rimbalzi di media. Ultima conferma è quella riguarda il play class e’95 di scuola Stella Azzurra Marco Giancarli che da il suo contributo con 2.1 punti ed 1.1 rimbalzi a partita. Le rotazioni sono completate dai giovani: Valerio Longo (’04 – A/C), Matteo Lorenzi (’04 – G/A), Alessandro Magrini (’05 – P/G) e Marco Rattazzi (’06 – P/G).

Palla a due alle ore 18 di domenica presso il PalaTerme di Via CImabue a Montecatini Terme. Arbitreranno l’incontro i signori Andrea Bernassola e Dario Di Gennaro di Roma. La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.