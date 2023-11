Serie B: la Rimadesio alla ricerca dell'impresa in casa della Pielle Livorno

Dopo la sconfitta del PalaMeda contro Avellino, la Rimadesio di Edoardo Gallazzi torna subito in campo a Livorno nel tardo pomeriggio di domenica, dove alle ore 18 affronterà la Pielle, formazione che con il record di 5 vittorie e 2 sconfitte fa parte del gruppetto di squadre che guida la classifica.

Dopo essere stata eliminata al primo turno play off della scorsa stagione, la Pielle ha confermato i migliori elementi del roster, aggiungendo poi giocatori di assoluto livello e di categoria per puntare ad un campionato di vertice. Confermata anche la guida tecnica, Marco Cardani, giovane coach che dopo essere partito da Casale ha fatto ottime cose a Bernareggio. Il miglior marcatore dei toscani in questo inizio di stagione è l’argentino Mateo Chiarini, pezzo pregiato del mercato estivo arrivato direttamente da Cordoba. Il play/guardia classe ’98 viaggia a 13.7 punti, 3.1 rimbalzi e 3 assist di media. Nel ruolo gli da man forte Michele Rubbini, classe ’99 di scuola Virtus Bologna confermato dalla scorsa stagione. Per lui 9.7 punti, 3 rimbalzi e 3.9 assist di media. Nel pitturato poi conferma anche per il classe ’98 di scuola Varese Andrea Lo Biondo. Il 204 cm va a referto con 11.4 punti, 6.6 rimbalzi e 2.1 assist a partita. In estate gli è stato affiancato un altro centro classe ’98, Giordano Pagani, lo scorso anno a Rieti dopo le esperienze in A2 ad Urania e Torino. Il 205 cm si fa notare con i suoi 8.7 punti e 6.3 rimbalzi di media. Cabina di regia affidata al classe ’00 Matteo Laganà, in uscita da Capo d’Orlando. Per lui 9.6 punti e 3 rimbalzi a gara. Sugli esterni conferma per il classe ’99 Luca Campori, scuola Siena che produce 8.6 punti, 3.1 rimbalzi e 2.7 assist di media; mentre nel pitturato confermato anche Beye Modou Diouf, anche lui classe ’99 che con i suoi 7.6 punti e 6 rimbalzi di media è un fattore in ambo i lati del campo. Da Jesi è stato invece prelevato Massimiliano Ferraro, ala da 7 punti e 4 rimbalzi di media. Non ci sarà invece Federico Loschi, esterno classe ’90 che lo scorso campionato viaggiava a 15 punti, 4 rimbalzi e 2 assist di media, che si è infortunato al tendine la scorsa estate. Completano le rotazioni i giovani Giorgio Manna (G/A – ’04), Francesco Dadomo (P/G – ’05) e Filippo Cristofani (P – ’06).

Palla a due alle ore 18 di domenica presso il PalaMacchia di via Allende a Livorno. La gara sarà diretta dai signori Andrea Parisi di Catania e Lanfranco Rubera di Bagheria (PA). La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.