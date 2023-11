Serie B: La Rinadesio cerca il riscatto contro la Virtus Cassino

Dopo due stop consecutivi la Rimadesio di Edoardo Gallazzi cerca il referto rosa nella sfida interna di sabato sera contro la Virtus Cassino. Si gioca al PalaDesio, palla a due alle ore 20.30, biglietti disponibili in prevendita (https://oooh.events/evento/rimadesio-cassino-biglietti/) o direttamente in cassa il giorno dell’evento.

La Virtus Cassino, con un record di 3 vittorie e 5 sconfitte, segue in classifica i bluarancio ma nell’ultimo periodo sembra avere ritrovato smalto. I laziali infatti dopo una partenza fatta di 4 sconfitte nelle prime 5 uscite, hanno vinto 2 delle ultime 3 gare disputate, ad Omegna ed in casa contro Avellino. Dopo il 6° posto nel Girone D della passata stagione, la società del presidente Leonardo Manzari ha cambiato quasi totalmente il roster, confermando solo pochi elementi. Nuova anche la guida tecnica con l’esordio da capo allenatore per Andrea Auletta, giovanissimo classe ’95 arrivato dalla NPC Rieti, dove oltre alle esperienze a livello di settore giovanile ha fatto l’assistente in prima squadra in A2 e B. Il visto per il passaportato è stato speso per il tedesco Melkisedek Moreaux, ala classe ’97. Il nativo di Amburgo si è formato dall’altra parte dell’oceano dove a livello di college NCAA ha vestito le casacche St. Bonaventure Bonnies e Merchyhurst Lakers.

Lo scorso anno giocava in Pro A tedesca (seconda lega nazionale) con i Giants Dusseldorf, ed in stagione viaggia a 14 punti e 6.8 rimbalzi di media. In cabina di regia confermato il classe ’98 Flavio Gay. Il prodotto di College Borgomanero, che vanta esperienze anche a Capo d’Orlando e Jesi, produce 11.5 punti, 4.1 rimbalzi e 4 assist a partita. Sugli esterni conferma anche per il montenegrino di formazione italiana Jakov Milosevic. Il classe ’99 di scuola Varese va a referto con 10.5 punti e 5.3 rimbalzi ad incontro. Da Roseto arriva invece Nemanja Dincic, ala forte classe ’98 ci scuola Assigeco. Il serbo di formazione italiana con i suoi 202 cm ha impatto in ambo i lati del campo essendo anche dotato di ottima tecnica. Per lui 13 punti e 4.6 rimbalzi di media. Nello spot di guardia dalla Serie A2 di Chiusi arriva il classe ’01 Giulio Canotto, giocatore di scuola Reyer che si fa notare con i suoi 8.4 punti e 2.3 rimbalzi a gara; mentre minuti di qualità nel ruolo di play li offre Michael Teghini, alla quarta stagione in società, che produce 8 punti e 2.6 rimbalzi a partita. Nel pitturato troviamo invece Michael Lemmi, classe ’90 arrivato da Senigallia (3.8 punti, 3.1 rimbalzi) e Riccardo Bassi, classe ’01 di scuola Biella, lo scorso anno a Vicenza (2.6 punti, 1.9 rimbalzi). Le rotazioni sono completate dal classe ’03 Davide Fizzarin (G) e dai classe ’04 Alessio Truglio (P – 3.1 punti, 1.3 rimbalzi), Alessio Macera (A) e Simone Cavalieri (P).

Palla a due sabato alle 20.30 al PalaDesio. L’incontro sarà diretto dai signori Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (NA) ed Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (SA). La gara sarà trasmessa in diretta su LNP Pass.