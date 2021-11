Monza, prima convocazione nell'Italia Under 19 per Samuele Vignato

Samuele Vignato è stato convocato per la prima volta dall'Italia Under 19, che giocherà una doppia amichevole in Ungheria l'11 e il 15 novembre.

Un'altra bella soddisfazione per il 17enne gioiellino del Monza, che aveva già collezionato quattro presenze con l'Under 18 nei mesi scorsi.

Nel dettaglio, ecco gli impegni dell'Italia Under 19 del ct Carmine Nunziata.

Ungheria-Italia U19 a Budapest, 11 novembre ore 20

Ungheria-Italia U19 A Telki, 15 novembre ore 18