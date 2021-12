Serie C Girone A. Continua la marcia del Renate: superata per 2 a 0 la Juventus U23

La 17esima giornata di Serie C, Girone A, ha visto di fronte il Renate, terzo in classifica, e la Juventus U23, che seguiva a distanza di dodici punti.

Un goal per tempo per i padroni di casa, in un match che non è mai stato in discussione, con la formazione di Zauli che è parsa notevolmente sottotono e quasi mai pericolosa.

Partita sboccata da Maistrello al 15’ a cui si aggiunge la rete di Celeghin al 67’.

A fine partita il Mister del Renate Cevoli si è così espresso:

“Temevo molto la Juventus, squadra giovane, che gioca molto bene, che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario, come è avvenuto a tratti a fine primo tempo. Consci di tutto ciò avevamo preparato la partita con particolare concentrazione e credo che i primi 25 minuti giocati siano ad oggi i migliori della stagione, per intensità e geometrie realizzate; una volta andati in vantaggio abbiamo solo pensato a consolidare il risultato.

Nel secondo tempo la Juventus è venuta fuori, cambiando qualcosa, mettendo sul campo elementi freschi, e così abbiamo arretrato un po’, ma senza patire più di tanto, nel senso che non ci sono state azioni pericolose che potessero portare al pareggio.

Piano piano abbiamo ritrovato compattezza, grazie anche con un cambio difensivo, e poi è arrivato il 2 a 0 che ci ha dato la giusta tranquillità. Sono però rammaricato per le ammonizioni (Silva, Ermacola e Celeghin) e l’espulsione di Marano, che costano care, perché domenica, in casa della Pergolettese, avremo tre squalificati.”

La squadra di mister Cevoli sale a quota 36 punti, terza, a un punto dal Padova e a sette dalla capolista Südtirol.

TABELLINO

Renate Juventus U23 2-0

Reti: 15′ Maistrello, 67′ Celeghin.

Renate: Drago, Ranieri (80′ Esposito), Anghileri, Maistrello (72′ Tedeschi), Celeghin, Baldassin (80′ Marano), Galuppini (90′ Morachioli), Ermacora, Possenti, Rossetti (80′ Chakir), Silva.

A disposizione: Moleri, Albertoni, Ferrini, De Mao, Sala, Sarli, Merletti.

Allenatore: Cevoli.

Juventus: Israel; Leo, Fiumanò (46′ Akè), Stramaccioni (26′ Anzolin), Barbieri; Miretti, Palumbo (46′ Pecorino), Sersanti; Cudrig (60′ Leone), Da Graca, Sekulov (60′ Brighenti).

A disposizione: Daffara, De Marino, Compagnon, Zuelli.

Allenatore: Zauli.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1.

Ammoniti: 31′ Silva (R), 56′ Ermacola (R), 81′ Celeghin (R).

Espulso: 94′ Marano (R).