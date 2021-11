Serie C

Serie C Girone A

Alla vigilia del match di domani allo stadio Ferruccio tra Seregno e Giana Erminio, prima dell'ultimo allenamento di rifinitura, Andrea Cocco ha fatto il punto della situazione in casa Seregno, lanciando un appello ai tifosi perché siano vicini alla squadra in un passaggio di fondamentale importanza per la stagione.