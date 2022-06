Il nuovo allenatore della Folgore Caratese è Giuliano Melosi

La Folgore Caratese è lieta di annunciare ufficialmente che la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione 2022/2023 verrà affidata a Giuliano Melosi.

Il sig. Melosi dopo una luminosa carriera da calciatore, ruolo centro campista, ha esordito in Serie A il 18/10/1998 in Vicenza – Juventus, e spiccano anche società come Varese, Pro Sesto, Chievo, Pescara e Borgomanero.

Ha iniziato la carriera da allenatore nella stagione 2009/2010, tra le sue squadra risaltano Pro Sesto, Varese, Pavia, Ponte San Pietro, Darfo Boario.