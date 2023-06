Ferdinando Fedele è il nuovo allenatore dell'Ardor Lazzate

“A.C. Ardor Lazzate è lieta di comunicare che Ferdinando Fedele è il nuovo allenatore della Prima Squadra.

Dopo una ricca avventura nei Settori Giovanili e il conseguimento della qualifica Uefa B come migliore della classe, in un corso a cui hanno partecipato campioni del calibro di Ivan Cordoba e Gianluca Zambrotta, il Mister è reduce da un’importanza esperienza in Varesina dove è stato protagonista per 8 lunghe stagioni in cui ha raggiunto traguardi prestigiosi come il titolo di vice campione d’Italia della categoria Juniores, prima di assumere l’incarico di vice allenatore della Prima Squadra, militante in Serie D, e, al tempo stesso, di Direttore Tecnico del Settore Giovanile rossoblù.

Ora, per coach Fedele è tempo di iniziare una nuova avventura e togliersi altre grandi soddisfazioni. Questa volta lo farà in Gialloblù, alla guida dell’Ardor Lazzate, al Gianni Brera.

Benvenuto, Mister!"

(Comunicato Ardor Lazzate)