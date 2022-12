Ufficiale, l'Ardor Lazzate chiude due nuovi colpi di mercato

Tante novità in casa Ardor Lazzate, che per Natale si è regalata due nuovi innesti che andranno a rinforzare la rosa attuale.

Tramite i propri canali social, i gialloblù hanno ufficializzato Michele Bonfanti, difensore classe '92 proveniente dalla Soresinese (Eccellenza - Girone C), con un passato tra Renate e Pro Patria in Serie C e Francesco Nicastri, difensore classe 2002 in arrivo dal Gozzano.