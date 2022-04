Il Base 96 Seveso batte il Settimo e mantiene la speranza salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Base 96 Seveso

Nella penultima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, il Base 96 Seveso conquista una vittoria fondamentale contro il Settimo Milanese.

I brianzoli sfornano una grande prestazione, anche se contro una squadra già retrocessa e vanno in rete per quattro volte con: Lanini, Marinoni (X2) E Catta.

Il Base 96 Seveso con questi tre punti raggiunge a 24 punti la Rhodense e si giocherà la permanenza in categoria all’ultima giornata proprio contro gli orange.

Chi perde va in Promozione, chi vince va al playout contro il Pavia con lo spauracchio dello spareggio in campo neutro in caso di pareggio.