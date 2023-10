Calcio Femminile | Il Real Meda conquista una preziosa vittoria in casa della Pro Sesto

Nella quinta giornata di Serie C, domenica alle 15:30, si è disputata una partita allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni tra la Pro Sesto e il Real Meda. Entrambe le squadre si sono battute con determinazione per ottenere un risultato positivo, ma alla fine è stata la squadra ospite a portare a casa i tre punti, vincendo 2-1.

La partita è iniziata subito ad alta intensità, con entrambe le squadre che cercavano di prendere il controllo del gioco. Nel 31° secondo, un tiro di Arosio è stato parato in modo sicuro da Selmi. Il primo minuto ha visto un errore di Podda che ha permesso a Esposito di crossare dalla fascia, ma il tiro rasoterra è stato parato da Ripamonti.

Il Real Meda ha continuato a pressare, con un tiro di Campisi al 6', ma Selmi ha nuovamente fatto buona guardia. Al 21', Liuzzi ha cercato un tiro in tuffo, ma Ripamonti ha mostrato grande reattività parando il tentativo. Al 26', Baruffaldi ha provato un tiro dalla distanza, ma è andato alto sopra la traversa.

Dopo un minuto, il Real Meda ha creato un'azione pericolosa, con un tiro sul secondo palo di Ferrario, ma Mariani non è riuscita a raggiungere la palla per poco. Al 29', la Pro Sesto ha ottenuto un calcio di rigore a causa di un fallo di Campisi su Bariffaldi, ma non è riuscita a battere Ripamonti, che ha parato il tiro.

Al 41', anche il Real Meda ha ottenuto un calcio di rigore a causa di una trattenuta in area su Ferrario.

Arosio ha calciato in rete, portando le Black Panthers in vantaggio.

Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a lottare per ottenere il controllo del gioco.

Al 6', un gran tiro di Dellacqua della ha sfiorato il gol, ma il pallone è uscito di poco fuori dalla porta avversaria. Mister Zaninello ha effettuato alcune sostituzioni tattiche per cercare di dare nuova energia alla squadra. Al 8', Roventi è uscita ed è entrata Sironi. Anche la Pro Sesto ha fatto una sostituzione al 12', con Liuzzi che è uscita ed è subentrata Gentile. Al 15', Ferrario ha cercato di mettere a segno un tiro, ma il pallone è finito a lato. Al 19', la Pro Sesto ha pareggiato con un tiro imprendibile di Abati, portando il punteggio a 1-1.

L'allenatore del Real Meda ha continuato a fare mosse tattiche, facendo uscire Indomenico ed entrare Ragone al 18'. La squadra del Real Meda non si è scoraggiata e ha continuato a cercare l'opportunità di segnare. Al 22', Molteni è uscita ed è subentrata Moroni. Nel corso del secondo tempo, la partita è rimasta equilibrata, con entrambe le squadre che hanno cercato di creare occasioni da gol.

Al 36', il Real Meda ha effettuato un'altra sostituzione, facendo uscire Arosio ed entrare Ballabio. Al 41', Baruffaldi ha colpito il palo, sfiorando il gol.

Il Real Meda non si è dato per vinto e ha continuato a cercare l'opportunità di segnare. Al 42', Ragone ha segnato un fantastico gol sul secondo palo, portando il Real Meda in vantaggio per 2-1.

La partita è terminata con il punteggio finale di Pro Sesto 1 - Real Meda 2, garantendo al Real Meda una preziosa vittoria in trasferta.

(Comunicato Real Meda)

TABELLINO:

Real Meda: Ripamonti Elena, Campisi Silvia, Longo Giulia, Rovelli Chiara, Podda Greta, Mariani Carolina, Molteni Costanza, Indomenico Giordana, Arosio Rebecca, Roventi Claudia, Ferrario Chiara

A disposizione: Barzaghi Amanda, Ballabio Sofia, Badino Gaia, Viscuso Sofia, Freby Eleonore, Moroni Federica, Ragone Giulia, Ronchetti Matilde, Sironi Francesca

Allenatore: Gianni Zaninello, Marelli Mattia