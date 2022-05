Concorezzese, tre punti per agganciare il Lissone nell'ultima giornata

La Concorezzese non riesce ancora a trovare la vittoria. Contro il Cinisello trovano una sconfitta (1-0 il risultato finale) e non permette loro di agganciare e raggiungere il quinto posto. La formazione di Nava, dopo un periodo di difficoltà, è riuscita a ingranare e recuperare pienamente. Il quinto posto dista cinque punti, in ogni caso impossibile raggiungerlo visto che manca solo una gara e hanno solo te punti disponibili. Domenica arriva il Lissone, con la possibilità di agganciare proprio i cugini in classifica.



Ecco la classifica del girone B:

Muggiò 67

Alta Brianza 64

Arcellasco 59

Cinisello 57

Olimpiagrenta 45

Lissone 43

Casati Arcore 43

Sondrio 40

Concorezzese 40

Cavenago 39

ColicoDerviese 30

Olgiate Aurora 30

Vibe Ronchese 28

Cob 91 21

Arcadia Dolzago 20

Barzago 18