Coppa Italia Eccellenza, la Leon vola agli ottavi

A fine stagione la società era stata chiara: "vogliamo tornare in D". Così la Leon è ripartita alla grande in questa nuova stagione sportiva. La società con sede a Vimercate ha lavorato molto sul mercato estivo, e non solo, e i primi frutti della preparazione si stanno vedendo in queste prime gare della Coppa Italia. Dopo la vittoria all'esordio sono arrivati altri tre punti, questa volta in casa contro il Luciano Manara.



Alla Leon Arena, dopo un ritardo iniziale provocato dal potente temporale che si è abbattuto sul campo di Via degli Atleti, i leoni di mister Motta sono scesi in campo con grinta e determinazione e hanno conquistato il passaggio agli ottavi della competizione. Un risultato di buon auspicio visto che domenica inizierà il campionato di Eccellenza.

A regalare i tre punti ancora un super Bonseri che firma la sua seconda doppietta, la terza rete porta la firma di Giangaspero.