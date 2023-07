Mattia Deodato è nuovo giocatore dell’Ardor Lazzate

Mattia Deodato si unisce all'Ardor Lazzate, la squadra gialloblù, infatti, conferma ufficialmente l'arrivo del giovane fantasista classe 2001.

Il comunicato del club:

“Mattia Deodoto è Gialloblù!

Deodato approda a Lazzate dalla Sestese dove ha collezionato 34 presenze, 9 gol e 9 assist come esterno d’attacco. Cresciuto nelle giovanili di Varese e Varesina, squadra con cui ha esordito in Serie D nel 2017 e ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2021/22, per lui questa sarà la sesta stagione in Prima Squadra.

Benvenuto, Mattia!”