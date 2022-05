Esports: al via il quarto turno di qualifiche del Mondiale per Club

Al via giovedì 5 maggio il quarto ed ultimo turno della FIFAe Club World Cup, la competizione per club più importante della stagione competitiva eSports. L'AC Monza Team eSports, rappresentato dalla coppia Er Caccia-Nzorello, proverà a strappare il pass per i Playoff di Giugno, che sarà garantito nel caso in cui i Biancorossi dovessero terminare il turno in prima o seconda posizione oppure nelle prime due posizioni della classifica generale. Se una squadra chiuderà il turno tra le prime due e sarà anche tra le prime due nella classifica generale verrà presa in considerazione la terza classificata nella classifica generale.

Il Monza si trova attualmente al terzo posto nella classifica generale con 540 punti, appena dietro al Bochum con 580.

Si parte alle 18:30 contro il team italiano Reply Totem. In caso di vittoria, successivamente i Biancorossi affronteranno la vincente tra Bochum e Hertha Berlino nella semifinale del Winner Bracket.

Di seguito il Calendario delle fasi del torneo:

- Qualification Round 4: 05-06 maggio

- Playoffs: Giugno 2022

Rispetto ai turni precedenti sono state promosse in Divisione 1 Hertha Berlino e IQONIC. Dall’altra parte invece, oltre all’Austria Vienna, è retrocesso a sorpresa il team turco Futbolist, che insieme agli austriaci ha dovuto abbandonare definitivamente la competizione.