Calcio Femminile | Il Real Meda trionfa con un secco 6 a 0 contro il Livorno

Serie C femminile

Serie C femminile Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa Real Meda

Il Real Meda ha affrontato il Livorno presso lo stadio Mino Favini a Meda. La partita ha segnato il sesto incontro del torneo di Serie C ed è stata disputata in una soleggiata domenica pomeriggio alle 15:30. Il Real Meda ha mostrato la propria abilità davanti al pubblico di casa, ottenendo una netta vittoria per 6-0 contro la squadra del Livorno.

Il primo tempo della partita è stato ricco di azione, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso. Il Real Meda ha iniziato il suo assalto fin dal primo minuto. Il tiro di Ferrario ha colpito la traversa, mancando di poco il bersaglio. Questo primo tentativo ha dato il via al gioco per le padrone di casa. Al settimo minuto di gioco, il pubblico ha applaudito entusiasta quando Ragone ha infilato la palla in rete, dando al Real Meda un meritato vantaggio.

Nonostante gli sforzi del Livorno, il Real Meda ha continuato a minacciare. All'11’ Ferrario ha mancato di poco il bersaglio, segno del persistente gioco offensivo della squadra di casa. Al 22’ Ferrario ha messo Sensi in difficoltà, guadagnando un calcio d'angolo.

Il primo tempo della partita si è concluso con un alto livello di adrenalina per il Real Meda. Al 43’ Arosio ha siglato un colpo di testa vincente, raddoppiando il vantaggio per la squadra di casa.

Il secondo tempo ha visto azione fin dall'inizio. Il Livorno ha apportato una doppia sostituzione nel primo minuto della seconda metà, con Griselli e Pastifieri che lasciavano il posto a Ghezzani e Tamburini.

Il Real Meda ha continuato il suo assalto offensivo. Al 7’, Mariani ha trovato la via del gol con un colpo di testa, portando il punteggio a tre reti. Il Livorno ha cercato di riorganizzarsi, apportando una sostituzione al decimo minuto, con Maccio che lasciava il posto a Pantani. Il Real Meda ha risposto con una sua doppia sostituzione, inserendo Viscuso e Kouda al posto di Podda e Ferrario. Il Real Meda non era ancora stanco di andare in rete, infatti Arosio ha siglato il suo secondo gol al diciottesimo minuto.

Al ventesimo minuto, il Real Meda ha apportato un altro cambio, con Moroni che lasciava il posto a Sesini e Ripamonti a Barzaghi. Anche il Livorno ha apportato una sostituzione con Fabrizi che lasciava il posto a Fantini.

Con la partita saldamente in mano, il Real Meda ha continuato a dominare. Il colpo chirurgico di Kouda al ventiquattresimo minuto ha segnato il quinto gol della partita. Le Black Panthers hanno apportato un'altra sostituzione al ventisettesimo minuto, con Arosio che cedeva il posto a Paini.

Il 32’ si è presentata un'altra opportunità per il Real Meda, Kouda ha costretto Sensi a concedere un calcio d'angolo. Il colpo finale è arrivato al quarantaseiesimo minuto, con Mariani che ha siglato il suo secondo gol della partita.

La performance dominante del Real Meda si è conclusa con una convincente vittoria per 6-0 contro il Livorno. La squadra di casa ha mostrato la propria abilità e determinazione, lasciando i fan ansiosi per la prossima partita.

Il Real Meda, sotto la guida dell'allenatore Gianni Zaninello, è pronto a tornare allo stadio Mino Favini la prossima domenica per un altro match casalingo, questa volta contro lo Spezia.

(Comunicato Real Meda)

TABELLINO

Real Meda: Elena Ripamonti, Silvia Campisi, Giulia Longo, Gaia Badino, Greta Podda, Carolina Mariani, Costanza Molteni, Giulia Ragone, Federica Moroni, Rebecca Arosio, Chiara Ferrario.

Riserve: Amanda Barzaghi, Chiara Rovelli, Sofia Ballabio, Sofia Viscuso, Eleonore Freby, Matilde Ronchetti, Alima Kouda, Lisa Paini, Rayssa Sesini.