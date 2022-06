Il Base 96 Seveso annuncia che Glauco Paggetta sarà il nuovo direttore sportivo dei sevesini. La società ringrazia il dimissionario Ernesto Lampugnani per il lavoro svolto. Il nuovo DS, ex Real Milano, è già al lavoro nel preparare una rosa competitiva sia per il campionato di Promozione che per quello della Juniores Reg. B.