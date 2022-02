Ufficiale, il Seregno acquista l'attaccante Simone Dell’Agnello

Il Seregno comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Simone Dell’Agnello, libero dopo il recente svincolo dal Grosseto.

Attaccante, nato a Livorno il 21 aprile 1992, l’atleta ha sottoscritto con la società azzurra un contratto fino al prossimo 30 giugno. Formatosi nel settore giovanile dell’Inter, nel suo curriculum figurano esperienze nel Livorno in serie B (nel 2011-’12 e nel 2012-’13), nel Sudtirol in serie C/1 (nel 2013-’14), nel Barletta in serie C (nel 2014-’15), nel Savona in serie C (nel 2015-’16), ancora nel Livorno in serie C (nel 2016-’17), nel Cuneo in serie C (nel 2017-’18), nuovamente nel Livorno in serie B (dal luglio all’ottobre del 2018), nel Como in serie D (dall’ottobre del 2018 al giugno del 2019), nell’Arezzo in serie C (nel 2019-’20), nel Foggia in serie C (nel 2020-’21) ed infine nel Grosseto in serie C (dal luglio del 2021 al gennaio del 2022).

In carriera, è stato protagonista di 20 partite con 1 gol in serie B, 20 partite con 5 gol in serie C/1, 117 partite con 15 gol in serie C e 29 partite con 10 gol in serie D. A lui va l’in bocca al lupo per una felice permanenza in Brianza.