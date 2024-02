Minacce e spinte all'arbitro: giovane atleta squalificato per 5 mesi

Nell’ultima giornata del campionato Giovanissimi della delegazione di Monza e Brianza, si è verificato un episodio spiacevole.

Dopo l'espulsione da parte del direttore di gara, un giocatore della società Roncello FC avrebbe iniziato a minacciare l'arbitro, utilizzando espressioni blasfeme, in maniera molto aggressiva. Nonostante non siano stati riportati danni fisici all'arbitro, il comportamento del giocatore sarebbe stato considerato gravemente inappropriato e, per questo motivo, il giudice sportivo ha deciso di squalificarlo per 5 mesi, per essere precisi fino al 30 giugno 2024.