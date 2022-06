Il Monza è vicinissimo all'acquisto di Antonio Candreva

Sembra sempre più vicino il primo colpo di mercato del Monza per il campionato di Serie A, con Berlusconi e Galliani che stanno per portare in biancorosso Antonio Candreva.

Il centrocampista ha appena disputato un’ottima stagione e sarebbe molto contento di cambiare aria e provare una nuova sfida.

I blucerchiati devono tagliare il monte ingaggi e per questo non cercheranno di impedire al giocatore di andarsene, visti i soli due anni di contratto rimasti.

La trattiva si potrebbe chiudere con un paio di milioni.