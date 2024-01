Ufficiale, il Monza chiude per un trequartista del Milan

Novità sulla trequarti del Monza, é in arrivo dall'Empoli il figlio d'arte Daniel Maldini.



Il trequartista classe 2001, di proprietà del Milan, non ha avuto molto spazio nella squadra Toscana, solo 7 presenze in campionato e zero gol segnati e arriva in Brianza in prestito secco.



Oggi, mercoledì 10 gennaio, sono previste le visite mediche e la firma sul contratto fino a giugno. L'obiettivo del club è quello di avere Maldini già a disposizione per il match contro l'Inter, squadra contro cui l'anno scorso aveva segnato indossando la maglia dello Spezia.