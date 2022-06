Monza, parla l'agente di Di Gregorio: "Lavorare con Berlusconi e Galliani è un privilegio"

Il Monza ha conquistato la Serie A dopo una grandissima stagione, fatta di alta e bassi ma sicuramente avvincente.

Uno dei protagonisti di questa cavalcata è stato Michele Di Gregorio, portiere che è appena stato riscattato dall'Inter dopo la promozione.

Carlo Alberto Belloni, agente del calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Nicoloschira.com:

“Lavorare con Berlusconi e Galliani è un privilegio sia per me sia per Michele. Stiamo parlando di due persone che hanno scritto la storia del calcio. Due vincenti nati. Le racconto una cosa: fin dall'arrivo a Monza il presidente Berlusconi e il dottor Galliani ci hanno sempre detto ‘Andiamo in Serie A’. Loro ne erano certi e convinti e hanno mentalizzato tutto l’ambiente nell’obiettivo".