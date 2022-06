Luca Pellegrini si allontana dal Monza

Sembra sempre più complicato l’approdo di Luca Pellegrini, difensore della Juventus, nel Monza di Silvio Berlusconi nella prossima stagione.

Il giocatore interessava molto ai biancorossi ma la pista ora sembrerebbe sfumata a causa dell’elevato ingaggio del giocatore,

Il terzino potrebbe finire in Premier, in particolare al West Ham, molto attento al giocatore che farebbe comodo per le corsie laterali degli Hammers.