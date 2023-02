Calcio Femminile | Real Meda, Antoniazzi in Portogallo con la nazionale U16

Il Real Meda è fiero di annunciare che la giovane Beatrice Antoniazzi è stata selezionata dal tecnico dell'Italia Under 16 Viviana Schiavi per far parte delle 20 ragazze che stanno rappresentando l'Italia al Torneo di Sviluppo UEFA in programma dall'1 al 6 febbraio a Vila Real de Santo Antonio, Portogallo.

Mercoledì Beatrice ha esordito nel torneo giocando dall'86' in un match caratterizzato da tre rigori trasformati e da una prestazione coraggiosa da parte delle Azzurrine, che hanno portato a casa una vittoria per 1-2 contro i Paesi Bassi. La prossima sfida è prevista per oggi alle 17:00 contro la Germania. Siamo orgogliosi di Beatrice e non vediamo l'ora di seguirla nel suo percorso con la nazionale.

PRIMA GIORNATA (MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO)

Paesi Bassi-ITALIA 1-2

Classifica: ITALIA 3 punti, Germania 2, Inghilterra 1 e Paesi Bassi 0

SECONDA GIORNATA (VENERDÌ 3 FEBBRAIO)

Germania-ITALIA (ore 17)

TERZA GIORNATA (LUNEDÌ 6 FEBBRAIO)

ITALIA-Inghilterra (ore 11)

(Comunicato Real Meda)